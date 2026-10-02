Der französische Präsident Emmanuel Macron, unter dessen Vorsitz die Videoschalte stattfand, sagte, er hoffe, dass die Massnahmen zu einem Rückgang der Preise auf den Weltmärkten führen. Ausserdem wollten die G7-Länder sich dabei koordinieren, die Margen der Raffinerien und Transportkosten zu senken. «Anschliessend werden wir sehr darauf achten, dass sich dies so schnell wie möglich an der Tankstelle niederschlägt», so Frankreichs Staatschef. Er betonte zudem, dass die Preise auch aufgrund von Spekulationen gestiegen seien, insbesondere von Gerüchten über ein Exportverbot.