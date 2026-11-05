Die demokratischen Wirtschaftsmächte wollen bei dem Treffen die Lage im Mittleren Osten und den Krieg in der Ukraine in den Blick nehmen. Deutschland wird dabei von Aussenminister Johann Wadephul (CDU) vertreten. Mitglieder der G7 sind neben Deutschland und Frankreich auch Grossbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. Als Partnerland ist zu der Konferenz unter anderem die Ukraine eingeladen.
Ministerium begründet Ortswechsel mit Terminkollision
Den Ortswechsel begründete das französische Aussenministerium auch mit dem unmittelbar nach dem Aussenministertreffen beginnenden Pariser Friedensforum am Mittwoch und Donnerstag. «Paris zu wählen, stellt den reibungslosen Ablauf dieser zwei internationalen Events sicher.»
Das Datum für das Pariser Friedensforum ist ebenso wie das des Aussenministertreffens bereits seit mehr als einem halben Jahr bekannt. Mitte Oktober hatte es in Frankreich am Rande von Demonstrationen unter anderem gegen hohe Lebenshaltungskosten massive Ausschreitungen, Plünderungen und Gewalt gegeben. Marseille war neben Paris einer der Brennpunkte./rbo/DP/jha
(AWP)