Nur wenige Tage vor Beginn des Treffens der G7-Aussenminister hat Frankreich die Veranstaltung von Marseille nach Paris verlegt. Der Ortswechsel erfolge vor allem aus logistischen und operativen Gründen, hiess es aus dem französischen Aussenministerium. Die Hafenstadt war schon vor Monaten als Tagungsort festgelegt worden. Auf dem hochrangigen Treffen am Montag und Dienstag kommender Woche soll es unter anderem um die Sicherheit auf See und in Häfen gehen. Die Verlegung nur wenige Tage vorher ist ungewöhnlich.