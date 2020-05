"Gänseblümchen": Katy Perry veröffentlicht neuen Song

Die schwangere Perry ist darin in einem dünnen, weissen Kleid zu sehen, das im Wind ihren Babybauch betont.

Der Song trägt den Titel "Daisies", was auf Deutsch "Gänseblümchen" heisst. Sie hoffe, er werde für alle ein Soundtrack der Traumerfüllung, kommentierte Perry: "Ich habe dieses Lied vor ein paar Monaten geschrieben als einen Aufruf, dem Kurs, den du für dich festgelegt hast, treu zu bleiben, unabhängig davon, was andere denken. In letzter Zeit hat es für mich eine neue Bedeutung bekommen, angesichts dessen, was die ganze Welt erlebt."

Das neue Album soll noch in diesem Jahr erscheinen. Es ist das fünfte der Künstlerin. Die Veröffentlichung des Vorgängers "Witness" liegt mittlerweile mehr als zwei Jahr zurück.

(SDA)