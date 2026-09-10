Deutlich weiter ist Galaxus im deutschen Neuenburg am Rhein. Dort ging im Oktober 2025 die erste von zwei Lagerhallen in Betrieb. Zusammen sollen sie rund 90'000 Quadratmeter umfassen und auch das Schweizer Geschäft beliefern. Die zweite Halle soll etwa Mitte 2027 den Betrieb aufnehmen. Bis 2030 plant Galaxus am Standort mit rund 1200 Mitarbeitenden.