Nun richten sich die Blicke auf die Wiedereinreichung des Zulassungsantrage in den USA für das Mittel Relfydess. Galderma bestätigte, dass dies im ersten Quartal 2027 geschehen soll. Laut ZKB könnte dieser Zeitplan die hohen Konsenserwartungen für das nächste Jahr trüben, da die Lancierung von Relfydess in den USA die Ergebnisse 2027 nur teilweise positiv beeinflussen könnte. Und laut Jefferies muss sich das Management an der Telefonkonferenz am Nachmittag auf Fragen dazu einstellen, wie die Chancen dieses Mal für einen positiven Bescheid stehen.