Forschungskooperation mit L'Oréal

Den Grossinvestor L'Oréal, der rund 20 Prozent an Galderma hält, sehe er als guten Investor, so der CEO. «Wir sind harte Konkurrenten, arbeiten aber auch an einem gemeinsamen Forschungsprojekt.» Dabei gehe es um ein Projekt, bei dem man versuche zu verstehen, wie sich Kollagen stimulieren lasse. Der klinische Teil der Forschung finde in New York statt und kommt sehr gut voran.