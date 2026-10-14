Sortiment vor Überprüfung

Als nächsten Schritt will Ørnskov das Sortiment von ZO Skin Health mit mehr als 40 Produkten überprüfen. Die Investitionen sollen stärker auf ausgewählte Produkte konzentriert werden. Mit Blick auf die bisherigen Eigentümer sagte der CEO: «Wir glauben, dass sie ein wenig zu wenig investiert haben.» Galderma wolle sich auf Produkte fokussieren, die wissenschaftlich und inhaltlich überzeugten. Anschliessend sollen auch Marketing und Vertrieb verstärkt werden.