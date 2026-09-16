Die Teilnehmer wurden im Verhältnis 2:1 entweder der Behandlungsgruppe oder einer Kontrollgruppe ohne Behandlung zugeteilt. Die Beobachtung erstreckte sich über zwölf Monate. Mehr als 84 Prozent der behandelten Patienten waren mit dem natürlichen Aussehen und Anfühlen ihrer Schläfen zufrieden. Es traten auch keine behandlungsbedingten schwerwiegenden Nebenwirkungen auf.