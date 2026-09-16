Damit habe das Produkt die Ziele der Studie erreicht, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Bei 94,4 Prozent der behandelten Patienten habe sich der Befund nach sechs Monaten um mindestens eine Stufe verbessert, verglichen mit 2,0 Prozent in der unbehandelten Kontrollgruppe, so die Mitteilung weiter. An der Studie nahmen 162 Erwachsene an sechs Standorten in China teil.