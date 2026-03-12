Noch ist unklar, wie viele der Bichsel-Mitarbeitenden innerhalb der Gruppe weiterbeschäftigt werden können, teilte Galenica am Donnerstag mit. Die Angestellten würden in den kommenden Tagen über ihre persönliche Situation informiert.
Für Betroffene gibt es einen Sozialplan. Dieser beinhaltet etwa Hilfe bei der beruflichen Weiterorientierung.
Wie Ende Februar angekündigt, schliesst die pharmazeutische Produktion von Bichsel per Ende 2026. Bis dahin sollen die Kunden mit den wichtigsten Produkten beliefert werden.
Konkret soll die Produktion bis Mitte Jahr wie gehabt weitergeführt und gleichzeitig nach alternativen Lieferanten gesucht werden. Das Galenica-Unternehmen Laboratoire Golaz in Lausanne übernehme den Bereich der Magistralrezepturen, die über Apotheken vertrieben werden.
Die Einstellung geschieht aus wirtschaftlichen Gründen. Die Produktion sei seit Jahren defizitär gewesen, schreibt das Unternehmen. Bichsel gehört seit 2019 zum Galenica-Netzwerk.
Fokus auf Home-Care
Künftig soll sich Bichsel vollständig auf Home-Care-Dienstleistungen konzentrieren. Bereits im Oktober 2025 hatten HomeCare Bichsel und Lifestage Solutions ihre Kompetenzen unter einer gemeinsamen Führung gebündelt.
Zusammen unterstützen sie schweizweit Spitex-Organisationen und Pflegeeinrichtungen bei der Betreuung und Versorgung von Patientinnen und Patienten in deren Zuhause.
ls/cg
(AWP)