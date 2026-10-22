Die Gruppe geht für 2026 beim Umsatz weiterhin von einem Zuwachs von 5 bis 7 Prozent aus. Darüber hinaus wird beim adjustierten operativen Gewinn ein Anstieg von 6 bis 8 Prozent angestrebt. Die Dividende soll mindestens auf Vorjahresniveau liegen. Angaben zur Gewinnentwicklung macht Galenica im Rahmen der Neunmonatsberichterstattung nicht.