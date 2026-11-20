Galeria hat Anfang Oktober erneut Insolvenzantrag gestellt - zum vierten Mal in sechs Jahren. Der Geschäftsbetrieb in den derzeit noch 83 Filialen läuft vorerst weiter. Alle Standorte werden im Zuge des Insolvenzverfahrens derzeit jedoch auf ihre Rentabilität überprüft. Neben den allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklungen stellen vor allem hohe Miet- und Instandhaltungskosten eine Herausforderung dar, wie das Unternehmen angibt.