Kebekus verhandelt dem Vernehmen nach mit der US-Investmentgesellschaft Gordon Brothers über die Finanzierung des operativen Geschäfts. Sobald die Einigung erfolge, würden sich Geschäftsbetrieb und Warenversorgung spürbar stabilisieren, hiess es. Gordon Brothers hatte dem Unternehmen im Juni eine Kreditfinanzierung von bis zu 160 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Sie ist durch Ware von Galeria abgesichert. Im Weihnachtsgeschäft ist es für die Handelskette wichtig, mit den Erlösen neue Bestellungen finanzieren zu können.