Mit ersten Interessenten werden schon Gespräche geführt

Galeria-Geschäftsführer Tilo Hellenbock bedankte sich laut der Mitteilung bei allen, die in den vergangenen Wochen zur Stabilisierung des Geschäfts beigetragen haben. «Jetzt richten wir den Blick auf das Weihnachtsgeschäft und die Zukunft von Galeria.» Parallel laufe die Suche nach neuen Investoren mit Unterstützung einer Unternehmensberatung. «Mit ersten Interessenten werden bereits Gespräche geführt», hiess es.