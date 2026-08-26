Als wichtig gelten Games auch bei der Demokratievermittlung, dies vor allem mit «Serious Games» - das sind Spiele, die einen pädagogischen Mehrwert haben, etwa indem sie Rechtsextremismus kritisch thematisieren und den Spieler zum Nachdenken bringen. Solche Serious Games sind ein zentrales Thema der diesjährigen Gamescom./wdw/DP/nas