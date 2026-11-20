Von den angekündigten 24-Stunden-Warnstreiks sind nach Angaben der Gewerkschaft in Norddeutschland 17 Betriebe der Metall- und Elektroindustrie betroffen. Mehr als 12.000 Beschäftigte sind demnach zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen, darunter neben TKMS und German Naval Yards unter anderem die TKMS-Tochter in Wismar, STILL in Hamburg und Bremen, Körber Technologies in Hamburg sowie die Neptun Werft in Rostock und die Lloyd Werft in Bremerhaven.