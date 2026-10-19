Bei der Beurteilung der aktuellen Situation bewerteten 45 Prozent der 22 befragten Unternehmen die Umsatzlage für das dritte Quartal als gut. Im Vorquartal waren es nur 35 Prozent gewesen.
Bei der Ertragslage falle das Stimmungsbild indes zurückhaltender aus. Hier seien es nur 27 Prozent nach 30 Prozent im Vorquartal, welche die Situation als «gut» erachten. Für die grosse Mehrheit (68 Prozent) ist sie «befriedigend» und für eine kleine Minderheit (5 Prozent) «schlecht».
Die Beschäftigungslage bleibe zudem überwiegend stabil. Dabei gehen im Vergleich zum Vorquartal mehr Unternehmen davon aus, dass der Personalbestand steigen wird. Ausserdem plane keines der befragten Unternehmen mit Kurzarbeit.
Für das (laufende) Schlussquartal erwarten 36 Prozent der Unternehmen eine Umsatzzunahme, 50 Prozent gehen von gleichbleibenden Erlösen aus. Insgesamt spreche die Umfrage für eine stabile Branchenentwicklung, bei der die Ertragskraft stärker unter Druck bleibe als der Umsatz, so der SAA.
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(AWP)