Bei der Ertragslage falle das Stimmungsbild indes zurückhaltender aus. Hier seien es nur 27 Prozent nach 30 Prozent im Vorquartal, welche die Situation als «gut» erachten. Für die grosse Mehrheit (68 Prozent) ist sie «befriedigend» und für eine kleine Minderheit (5 Prozent) «schlecht».