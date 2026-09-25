«KI ist sicherlich mächtig genug, um Ereignisse voranzutreiben, die eine Milliarde Todesfälle verursachen», antwortete Gates dem US-Sender NBC auf eine Frage zu aktuellen Warnungen, die Technologie könne die Menschheit auslöschen. «Es gab noch nie eine so mächtige Waffe wie Menschen mit bösen Absichten, die die neusten KI-Werkzeuge verwenden», sagte er. Zugleich schränkte Gates ein, dass es «ziemlich schwer» wäre, «100 Prozent» der Menschen zu treffen.