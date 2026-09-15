«Der Staat muss eingreifen»

In einem Interview der Wochenzeitung «Die Zeit» sprach sich Gates zudem für eine staatliche Regulierung Künstlicher Intelligenz aus. «Wir können nicht erwarten, dass sich die Branche selbst reguliert», betonte er. «Der Staat muss hier eingreifen.» Gates zeigte sich auch überrascht davon, dass es bislang keine gesellschaftliche Reaktion auf die grossen Sprünge der Technologie gegeben habe. Über die Risiken von KI werde fast ausschliesslich in der Branche gesprochen: «Was mir fehlt, ist der Rest der Gesellschaft.»