Die ursprüngliche Beschwerde bezog sich auf die Berichterstattung von SRF im Zeitraum von Mitte Februar bis Mitte Mai 2024. In dieser Zeit kam es an amerikanischen und Schweizer Universitäten zu Protesten im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg. SRF berichtete darüber in diversen Sendegefässen wie der «Tagesschau», «10 vor 10» oder den «Sternstunden». Die UBI beurteilte in ihrem Entscheid nur die Fernsehbeiträge. (Urteil 2C_313/2025 vom 8.7.2026)