Der Nettoumsatz legte im ersten Semester um 2,8 Prozent auf 1,71 Milliarden Franken zu, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Werden die negativen Währungseffekte ausgeklammert, ergibt sich ein Plus in Lokalwährungen von 5,9 Prozent. Dabei hat das Unternehmen im zweiten Quartal noch einen Zacken zugelegt und mit einem organischen Wachstum von 8,8 Prozent positiv überrascht.