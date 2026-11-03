Das Umsatzwachstum vom Januar bis September sei vor allem auf ein deutliches Volumenwachstum sowie auf positive Preiseffekte zurückzuführen, fasst Geberit den bisherigen Geschäftsverlauf zusammen. Treiber des Wachstums seien ein verbessertes Marktumfeld in Europa sowie eine starke Nachfrage in den meisten Regionen und über alle drei Produktbereiche hinweg gewesen, sowohl mit etablierten als auch neuen Produkten.