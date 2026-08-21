Kiew greift in seinem Abwehrkampf immer wieder gezielt Anlagen der russischen Ölindustrie an, um damit der Kriegswirtschaft des Landes zu schaden. Durch die Attacken gibt es zudem eine Kraftstoffkrise im Land; Tankstellen haben oft kein Benzin - oder rationieren die Mengen. Kremlchef Wladimir Putin, der den Krieg gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 begonnen hatte, räumte diese Woche erneut Probleme und Schäden durch die ukrainischen Angriffe ein. Er behauptete aber, die Lage sei nicht kritisch und insgesamt unter Kontrolle./mau/DP/jha