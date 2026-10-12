Nobelpreisträger ist live zugeschaltet

Oft seien es Ereignisse, die ihren Ursprung nicht in der Wirtschaft selbst hätten, die grosse Auswirkungen hätten, sagte der zugeschaltete Forscher Woodford. «Ein Beispiel ist der Krieg im Mittleren Osten, der derzeit die weltweiten Energiemärkte durcheinanderbringt und in vielen Teilen der Welt Folgen für andere Wirtschaftsbereiche hat». Offensichtlich hätten etwa Unternehmen nur wenig mit dem Ausbruch des Krieges zu tun. «Doch solche Ereignisse haben grosse Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.»