Trump bezeichnete nun den Umgang mit Gulfstream erneut als unfair. Er forderte zudem dazu auf: «KAUFT AMERIKANISCH. FLIEGT MIT AMERIKANISCHEN FLUGZEUGEN. GENIESST AMERIKANISCHEN ALKOHOL UND AMERIKANISCHE GETRÄNKE. SEGELT AUF LAKE AMERICA. AMERIKA ZUERST!» Zuletzt hatte Trump im Handelsstreit mit Kanada den Grenzsee Lake Ontario in «Lake America» per Verfügung auf US-Seite umbenannt. Kanada hält am alten Namen fest.