In den Kantonen bliebe die bereits beschlossene Individualbesteuerung denn auch in Kraft. Selbst bei einem Ja zur Mitte-Initiative also, müssten Kantone und Gemeinden die Individualbesteuerung einführen. Die Verpflichtung der Kantone zur Einführung entfällt laut Angaben der Landesregierung nur dann, wenn das Parlament das entsprechende Gesetz erneut ändern und diese Änderung bis 2032 in Kraft treten würde.