In zwei am Donnerstag veröffentlichten Urteilen hielt das Bundesverwaltungsgericht fest, dass die Ukraine angesichts der konkreten Umstände nicht mehr in der Lage sei, die Anforderungen der Rechtshilfe zu erfüllen. Die Fragen, die dem Gericht in St. Gallen vorgelegt wurden, betrafen vorsorgliche Massnahmen und keine eigentumsrechtlichen Fragen.