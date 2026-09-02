Wie die GZO AG am Abend mitteilte, sollen die Gläubiger mit dem Angebot der Thurmed eine Nachlassdividende von 39,3 bis 47,5 Prozent erhalten. Die genaue Höhe hänge davon ab, wie sich das Spital in den kommenden Jahren wirtschaftlich entwickle und welche Rückstellungen tatsächlich benötigt würden. Gemäss GZO AG ist dies das «bestmögliche Angebot», welches die GZO AG Spital Wetzikon ihren Gläubigern unterbreiten könne.