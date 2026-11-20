«Seit Jahren fordern junge Menschen gute Bildung, eine Klimapolitik, die unsere Zukunft sichert, und eine gerechte Lastenverteilung zwischen den Generationen», erklärte Steven Sedehi von «Gen Z regelt». «Stattdessen wird bei uns gekürzt und über unsere Köpfe hinweg entschieden, wann wir in den Krieg zu ziehen haben. Wenn die Regierung uns nicht hören will, dann werden wir eben laut.»
Seine Mitstreiterin Emma Hübner monierte, dass die junge Generation mit Klimakrise und Wehrpflicht sowie maroden Schulen und Kürzungen bei der Psychotherapie gerade allein gelassen werde. «Wir wollen, dass diese Probleme gelöst werden und wir wollen mitentscheiden wie!», forderte sie.
Bei der ersten Auflage der bundesweiten Jugendproteste vor knapp drei Wochen hatte die Initiative am Abend von mehr als 100.000 Teilnehmern gesprochen. «Gen Z regelt» fordert mehr Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie, Massnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten, für soziale Gerechtigkeit und mehr Klimaschutz. Die Einführung einer Wehrpflicht lehnt sie ebenso ab wie einen Ausbau staatlicher Überwachung./trs/DP/he
(AWP)