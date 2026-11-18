«Unicredit ist ein erstklassiges Finanzinstitut, das sehr erfolgreich arbeitet. Dasselbe gilt für Generali. Unsere geografische Präsenz ist komplementär: Wir sind wie Unicredit in Italien sehr stark und verfügen über eine starke Position in Deutschland, wo Unicredit gerade erst stärker geworden ist. Auch in Österreich und Osteuropa sind wir gut aufgestellt, wo Unicredit ebenfalls stark vertreten ist», erklärte Terzariol.