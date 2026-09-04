Die Anwesenden konnten das Gelände zu diesem Zeitpunkt laut DIN noch über den Skatepark Chateaubriand verlassen. Zudem habe die Polizei sie wiederholt aufgefordert, sich zu zerstreuen. Das Departement erachtet die Massnahme deshalb als verhältnismässig und als das mildeste geeignete Mittel zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung.