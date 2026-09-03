Der Genfer Flughafen sorgt laut einer neuen Studie des Forschungsinstituts Infras für eine Wertschöpfung von rund 3,3 Milliarden Franken und sichert knapp 22'000 Vollzeitstellen. Die am Donnerstag veröffentlichten Berechnungen basieren auf Daten für das Jahr 2024.