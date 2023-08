Der Geschäftsaufwand stieg mit einem Plus von 9,8 Prozent auf 141,6 Millionen Franken weniger stark an als der Ertrag. Die BCGE habe in neue Kompetenzen und Technologien investiert, um künftiges Wachstum zu ermöglichen, so das Staatsinstitut. Insgesamt schuf die Bankengruppe 13 neue Stellen und beschäftigt damit derzeit 887 Personen.