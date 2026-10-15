Amaudruz ist die erste Politikerin, die ihre Kandidatur für die Nachfolge Parmelins offiziell bekanntgegeben hat. Der Waadtländer Bundesrat hatte vor zwei Wochen seinen Rücktritt auf Ende Jahr angekündigt. Bei einer Wahl wäre die Genferin die erste SVP-Frau im Bundesrat. Seit 2016 ist sie Vizepräsidentin der SVP Schweiz. Bei der Nachfolge von Ueli Maurer 2022 hatte sie auf eine Kandidatur verzichtet.