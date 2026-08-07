Apollo hat bislang keine konkreten Aussagen zur künftigen Präsenz von Easyjet in Genf gemacht. Der Finanzinvestor hatte sich jedoch im Juli zur bisherigen Strategie der Fluggesellschaft bekannt und will deren operative und kommerzielle Pläne beschleunigen. Dazu gehören die Modernisierung der Flotte und der verstärkte Einsatz grösserer Flugzeuge, der Ausbau von Zusatzangeboten und Kundenbindungsprogrammen sowie ein weiteres Wachstum des Reiseveranstalters Easyjet Holidays. Auch wichtige Mitarbeitende sollen gehalten werden.