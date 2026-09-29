Downie kommt laut der Mitteilung auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bauprodukte- und Sanitärbranche. Er war unter anderem für American Standard, Delta Faucet, Grohe und Duravit tätig. Georg Fischer begründete die Ernennung mit seiner Erfahrung im Ausbau des Vertriebs und in der Zusammenarbeit mit Handelspartnern.