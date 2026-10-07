Ton Büchner soll Yves Serra an der Spitze des Gremiums ablösen, wie das Unternehmen Georg Fischer am Mittwoch mitteilte.Serra tritt an der Generalversammlung 2027 nicht mehr zur Wiederwahl an. Grund dafür ist das Erreichen der Altersgrenze. Der bisherige Präsident ist seit mehr als 35 Jahren für den Industriekonzern tätig. Er war von 2008 bis 2019 Konzernchef und ist seit 2020 Verwaltungsratspräsident.