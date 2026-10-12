Solange der Rechtsstreit läuft, können Kunden ihr Geld von Eon noch nicht zurückfordern - dafür brauche es ein rechtskräftiges Urteil, betonte die Verbraucherzentrale. Sie betrachtet die Entscheidung in Hamm als «wichtigen Etappensieg» und will in die nächste Instanz gehen. «Viele Menschen in anderen Gebieten haben aus unserer Sicht nach vergleichbaren Klauseln zu viel bezahlt», sagt Ronny Jahn, beim Verbraucherzentrale Bundesverband zuständig für die Sammelklagen.