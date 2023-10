Verstärkte Trockenheit im Sommer macht den Landwirten in Frankreich zunehmend zu schaffen, teils wurden Restriktionen für die Wassernutzung erlassen. Gegen die Wasserspeicher, in denen Wasser für Trockenphasen gesammelt werden soll, laufen Umweltschützer Sturm. Eine Demonstration an der Baustelle eines Riesenbeckens in Sainte-Soline in Westfrankreich mit Tausenden Teilnehmern endete vor Monaten in einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit der Polizei./evs/DP/men