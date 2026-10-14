VW und Audi verhandeln mit Stadler

Den Vergleich mit Stadler legte VW jedoch nicht neu auf. Denn ein Grossteil des Eigenbeitrags hätte aus einer Abfindung stammen sollen. Diese war aber an die Bedingung geknüpft, dass alle Strafverfahren gegen ihn ohne Schuldspruch enden. Der Ex-Audi-Chef ist allerdings seit Dezember 2025 rechtskräftig wegen Betrugs verurteilt. Schon in der Einladung zur diesjährigen Hauptversammlung hatte es geheissen, dass VW und Audi «vor diesem Hintergrund Verhandlungen mit Herrn Stadler über den Abschluss eines neuen Haftungsvergleichs aufgenommen» hätten. Eine Einigung sei aber bis auf weiteres nicht absehbar./jwe/DP/men