Grundsatzfrage bislang nicht entschieden

Hinter dem Streit steht eine grössere verfassungsrechtliche Frage. Die Regierung greift eine seit 1977 geltende Rechtsprechung an, die akkreditierte Journalisten vor einem willkürlichen Entzug ihres Zugangs zum Weissen Hauses schützt. Sie argumentiert, dass der grössere Spielraum, den ein Gericht dem Präsidenten im Juni in einem separaten Verfahren vorläufig für besonders beschränkte Bereiche wie Air Force One und das Oval Office eingeräumt hat, auch auf den Zugang zum Weissen Haus insgesamt übertragen werden sollte.