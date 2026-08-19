Auf die Frage, ob die Gasversorgung für den Winter gesichert sei, äusserte sich eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums nicht klar, sondern appellierte an die Verantwortung der Händler. Das Haus von Ministerin Katherina Reiche (CDU) argumentiert, dass Deutschland inzwischen Gas aus mehreren Quellen beziehe. «Fast die Hälfte unseres Gasbedarfs kommt aus Norwegen. Dazu bekommen wir Pipeline-Gas aus Frankreich und aus Belgien.» Dazu werde über die deutschen Terminals Flüssiggas (LNG) importiert, das zu einem Grossteil aus den USA stammt.