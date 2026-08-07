Geringe Katastrophenschäden sowie glänzende Geschäfte mit Investmentfonds haben der Allianz im zweiten Quartal ein Rekordergebnis beschert. Der operative Gewinn kletterte im Jahresvergleich um fast elf Prozent auf knapp 4,9 Milliarden Euro. Vorstandschef Oliver Bäte sieht den Konzern damit auf Kurs zu seinem operativen Jahresgewinnziel von 16,4 bis 18,4 Milliarden Euro. Anheben wollte er seine Prognose aber nicht, obwohl nach den ersten Monaten schon ein Rekord von 9,4 Milliarden zu Buche steht. Entsprechend mau fiel die Kursreaktion an der Börse aus.