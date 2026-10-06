Hinterbliebener: «Es geht nicht ums Geld»

Schon nach Prozessbeginn in Braunschweig Ende August hatte Klaus Radner der Deutschen Presse-Agentur gesagt: «Also, ich sehe unsere Chancen bei einem Prozent.» Er hat bei dem Flugzeugabsturz in den Alpen seine Tochter, ein Enkelkind und den Freund der Tochter verloren. Radner vertrat die Auffassung, dass viele Organisationen und Menschen versagt hätten. «Und da wollen wir einfach die Verantwortlichen benennen und auch verurteilt haben», sagte er damals.