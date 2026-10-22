Die Nokia-Aktie stand nach dem Höhenflug bis zur Mitte des Jahres zuletzt stark unter Druck. Seit dem Jahreshoch von fast 15 Euro Anfang Juni ging es um 44 Prozent nach unten. Trotz des Rückgangs seitdem legte der Börsenwert des Unternehmens in den vergangenen zwölf Monaten um circa drei Viertel auf 47 Milliarden Euro zu. Aus diesem Grund ist das Papier des finnischen Unternehmens seit September wieder im EuroStoxx 50 gelistet./stw/zb/jha/