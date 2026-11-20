BASF hatte am Donnerstag erklärt, die Absage der Übernahmepläne ​folge «auf die Ablehnung von zwei unverbindlichen Barangeboten der BASF durch Evonik». Obwohl der Konzern signalisiert ​habe, zu einer weiteren moderaten Erhöhung des Angebots bereit gewesen zu sein, «lehnte ​der Vorstand von Evonik (..) einen substanziellen Austausch ab». Die Essener hatten zuletzt auch eine nachgebesserte Offerte von 24 Euro je Aktie abgeschmettert, die ‌Evonik mit rund 11,2 Milliarden Euro bewertet hatte. Der Evonik-Vorstand will ohne BASF in die Zukunft gehen: «Jetzt können wir mit voller Kraft an der eigenständigen Entwicklung von Evonik arbeiten», hatte der Interimschef Evoniks, Claus Rettig, erst am Donnerstag betont. Evonik-Aktien brachen am ​Donnerstag ​zeitweilig um mehr als 23 Prozent auf 16,75 Euro ein, ⁠am Freitag erholten sie sich leicht auf über 18 Euro.