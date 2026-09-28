Ziel der Revision ist es, neue Vorschriften für den Onlinehandel einzuführen. Es gehe darum, ein vergleichbares Sicherheitsniveau wie in der EU zu gewährleisten und den erleichterten Zugang zum Binnenmarkt der EU zu ermöglichen. Der Bundesrat will unter anderem festlegen können, dass ein Produkt nur in Verkehr gebracht werden darf, wenn eine verantwortliche Person mit Sitz in der Schweiz vorhanden ist.