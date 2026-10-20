Zuvor hatte Trump der Ukraine fehlende Gegenleistungen für die Unterstützung der USA vorgeworfen. Selenskyj soll derweil laut einem Bericht des Portals «Axios» beklagt haben, dass Washington Waffenlieferungen zurückhalte. Demzufolge soll US-Verteidigungsminister Pete Hegseth die Lieferung von Patriot- und weiteren Luftabwehrraketen nicht genehmigt haben, obwohl Nato-Staaten diese bereits bezahlt hätten. Ein hochrangiger Beamter des Ministeriums widersprach dieser Darstellung.
In einem Post bei X schrieb Selenskyj am Dienstagmorgen, er habe ein «konstruktives Gespräch» mit US-Aussenminister Marco Rubio geführt: «Ich bin dankbar für seine Bereitschaft zu helfen und seine klare Haltung.»/wbj/DP/mis
(AWP)