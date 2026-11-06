Die deutsche Bundesregierung verhandelt nach Angaben des Wirtschaftsministeriums weiter über einen Einstieg beim deutsch-französischen Panzerbauer KNDS. «Wir sind hier in guten Gesprächen mit der Familie», sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Berlin. Deutschland wolle auf Augenhöhe mit Frankreich agieren und strebe deshalb ebenfalls eine Beteiligung von 50 Prozent an. Zu Vertragsdetails könne sie sich aktuell nicht äussern, da die Verhandlungen noch liefen.