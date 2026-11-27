Sehnsucht nach der Vergangenheit

Das Sorgenbarometer wurde erstmals 1976 erhoben. Die Studienautoren nahmen das 50-jährige Bestehen zum Anlass für ein Gedankenexperiment: Würden die Befragten lieber in der Schweiz von 1976 oder jener von 2076 leben? Gut die Hälfte entschied sich für die Vergangenheit, knapp ein Viertel für die Zukunft.